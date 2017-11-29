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Блогер: Зеленский грустит в одиночестве, но это пока что не сделает нас богатыми

Блогер: Зеленский грустит в одиночестве, но это пока что не сделает нас богатыми
Киносериал «Сваты» окончательно прикрыли и Владимиру Зеленскому приходится грустно пересматривать теперь все предыдущие сезоны, снятые в Украине. По словам блогера Сергея Фурсы, хорошо, когда власть способна принимать непопулярные решения, которые нужны, но которые не поддержат простые люди, жаль только, что это не сделает людей богатыми. Плохо, что власть не готова принимать непопулярные решения, которые способны сделать нас богатыми, способны подтолкнуть экономику вперед, но не найдут поддержку в обществе.

Блогер отмечает, плохо, что власть не продвигает рынок земли, кассовые аппараты, плохо, что власть не способна принимать непопулярные для себя решения, плохо, что у нас саботируется приватизация и антикоррупционный суд, лишение полномочий СБУ и полиции и создание СФР. Сергей Фурса отмечает, что это все плохо, но это не делает плохим верные идеологические решения – не стоит смотреть «Сваты» и погружаться в мир ваты только потому, что Ахметов еще не сидит. Чем больше «ваты», тем лучше, таким как Ахметов. Кто не верит – тот может посмотреть программу телеканала «Украина».

«Власть смогла заставить себя принимать непопулярные решения под давлением войны. Нет другого выхода. Непопулярные экономические решения может протолкнуть только резкое падение экономики. Вот и получается парадокс. Чтобы спать богатыми, нам еще хотя бы раз придется стать очень бедными», – резюмировал блогер.
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