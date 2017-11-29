Эксперт: «Главными гарантами территориальной целостности РФ являются Брюссель и Вашингтон»

Андрей Дацюк, известный политический эксперт, заявил о том, что большинство западных стран являются гарантами территориальной целостности России, и не могут допустить распада этой страны.
Как сообщает replyua.net, такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала «Прямой». «Основными гарантами территориальной целостности РФ являются Вашингтон и Брюссель, которые не заинтересованы в развале такой страны и в усилении, в частности, Китая за счет ресурсов российской Сибири, на что и претендует Китай. Россия – это континентальная империя, расширяющаяся территориально», - отметил Дацюк. Однако, по его словам, Россия оставалась на старой ступени империализма, поэтому неизбежен кризис в том случае, если Россия достигнет пределов расширения и увеличения ресурсной базы.
Однако Олег Петровец, еще один эксперт, считает, что РФ уже утратила статус супердержавы, и он напомнил о неудачной попытке запуска ракеты. «Падение этих ракет – оно четко ставит на место те империалистические замашки Путина: что это никакая не сверхдержава, а это банально страна, которая сейчас вот-вот развалится», - подчеркнул Петровец.