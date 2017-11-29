После двух сроков президентства Порошенко выполнить требование отца Парасюка, – блогер

Народный депутат Владимир Парасюк еще, когда не был нардепом, в своей известной речи на Майдане озвучил Януковичу вполне конкретный срок для того, чтобы тот собрал свои чемоданы: «завтра к десяти часов он должен уйти». Его отец в своем, уже также очень известном, статусе ФБ, избегает такой конкретики: «Если до конца недели не будут освобождены заключенные ребята, мы переходим к боевым действиям, и в этом водовороте событий вы уже не будете президентом...». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Лидия Гайдар.
По ее словам, отец Парасюка сознательно не уточнил к концу какой именно недели Порошенко должен выполнить условия старшего Парасюка. Гипотетически, когда Порошенко, после двух президентских сроков, что, по всей видимости и будет, уйдет в отставку с должности, Зиновий Парасюк будет иметь все основания заявлять, что это его рук дело.
«Мозгов» для таких заявлений у Зиновия Парасюка точно хватит, а стыда в той семейки, судя по всему, никогда не было и уже не появится. Цирковой номер», – резюмировала блогер.