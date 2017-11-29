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Политолог: президент в Одессе сыграл на опережение Саакашвили, не дав ему раскачать ситуацию

Политолог: президент в Одессе сыграл на опережение Саакашвили, не дав ему раскачать ситуацию
Как передает replyua.net, многим в Украине до сих пор непонятно, почему глава Одесской ОГА Максим Степанов внес залог для освобождения из СИЗО лидера акций протеста против застроек исторического центра города Сергея Стерненко. Особенно это непонятно, с учетом того, что Стерненко резко критиковал президента и главу ОГА. По словам политолога Олеси Яхно-Белковской, Степанов внес залог за Стерненко, поскольку считает сумму залога «категорически недопустимой», речь идет о 600 тысячах гривен.

Политолог отмечает, что сложно объяснить подноготные мотивы Степанова, потому что неизвестны все тонкости и нюансы ситуации, сложившейся с застройками в Одессе. Как писали самые разные СМИ, конфликту между полицией и радикалами в конце прошлой недели предшествовал гражданский протест против решения мэрии застроить вначале часть военного аэродрома «Школьный», а затем и Летнего театра в центре Одессы.

Олеся Яхно-Белковская отмечает, что в этой ситуации больше интересует общеукраинский контекст, поскольку уже было понятно, что часть политиков попытаются использовать ситуацию для усиления конфликта и переноса темы на уровень Киева. А сама суть вопроса, естественно, затерялась бы где-то по дороге. В частности, как известно, на выходные в Одессу прибыл Михаил Саакашвили – видимо, для того, чтобы, пользуясь случаем, объявить антипрезидентскую акцию протеста, и прямо на акции начать сбор средств на залог 600 тысяч гривен для освобождения Стерненко. В этом смысле заявление губернатора Степанова о внесении залога для освобождения своего политического оппонента стало шагом на опережение, и на объявленные новые акции протеста никто не пришел. В этом смысле, такой, казалось бы, нестандартный шаг губернатора оправдан, с точки зрения шансов на дальнейшее конструктивное развитие ситуации.
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