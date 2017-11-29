Эксперт назвал две горячие точки, где в 2018 году может начаться Третья мировая война

Франсуа Нордманн, известный обозреватель и бывший посол, считает, что две горячие точки на планете уже в следующем году могут стать зоной, где начнутся развернутые боевые действия, в том числе и Третья мировая война, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Нордманн подчеркнул, что больше всего нужно опасаться ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Корее, а также обострения конфликта между США и КНДР. Эксперт предполагает, что шансы того, что в 2018 году будет развязана война с участием Северной Кореи, могут составить 50%. Маловероятно, что под американским и китайским давлением Северная Корея откажется от своих ядерных испытаний и программы запуска баллистических ракет.
Что касается Ближнего Востока, то Нордманн уверен – Саудовская Аравия и Иран играют не на равных условиях, и саудиты всерьез обеспокоены тем, что Иран продвигается дальше после новых побед над «Исламским государством», и влияние Ирана теперь распространяется на сирийский Курдистан, иракский Курдистан, а также и на Турцию.