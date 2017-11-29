Павел Себастьянов: теперь от нардепов зависит, уйдет ли полностью торговля в тень

В сети началось активное обсуждение законопроекта 7142, который обязует ставить кассовые аппараты. Как передает replyua.net, украинский блогер Павел Себастьянов в своем блоге пишет о том, что закон может теоретически и полезный, но, скорее всего, бесполезный и невыполнимый. Нужно перестать реформировать людей, пора начать реформировать государство. Чиновниками хочется лишний раз спросить с предпринимателей вместо того, чтобы спросить с чиновников, которые покрывают контрабанду. Люди просто вынуждены жить по тем правилам, которое организовало государство, а на деле получается, что к старым правилам добавляются новые, к старым контролерам добавляются новые, к старым штрафам – еще немного штрафов.
Блогер отмечает, что в страну товар должен заходить легально, регистрироваться, учитываться и двигаться в виртуальном пространстве от продавца к покупателю – вот что надо организовать чиновникам, государство же хочет завести контрабас, продать его вчерную оптом, а на конечном пункте реализации вдруг, чтоб на него появились и документы, и чеки. «Думаете, что эта затычка заставит государство-контрабандиста остановиться? Не смешно самим? Да торговля просто уйдет полностью в тень», – написал Себастьянов.
По его словам, с 166-го почетного места в рейтинге экономической свободы всегда можно спуститься вниз на несколько ступенек.