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Гордон: «Я поддерживаю Зеленского, - безмерно талантливого человека»

Гордон: «Я поддерживаю Зеленского, - безмерно талантливого человека»
Дмитрий Гордон, известный журналист, заявил о том, что полностью поддерживает Владимира Зеленского и считает его очень талантливым человеком, однако считает, что власти не должны пускать на территорию Украины актеров из РФ, которые поддерживают российскую агрессию. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, Гордон подчеркнул, что это совершенно не означает, что фильмы с участием российских актеров нужно запрещать.

«Давайте отделим мух от котлет. Я абсолютно поддерживаю Володю Зеленского. Абсолютно. Он безмерно талантливый человек, один из самых ярких украинцев, сделавший для страны гораздо больше, чем многие блюстители нравственности вместе взятые. Что же касается сериала «Сваты» и артистов, которые там играли, в частности, Федора Добронравова, то я абсолютно уверен, что людям, которые порочили Украину, высказывались против Украины, стреляли с украинской территории по украинской территории, по нашим солдатам из пулемета, как это делал придурок Пореченков (прекрасный актер, кстати), подписывали письма в поддержку аннексии Крыма, нечего делать на территории Украины», - заявил Гордон.

По словам журналиста, российские актеры должны вывозить деньги из других стран. Гордон отметил, что сериал «Сваты» он не смотрел, но уверен в правоте Зеленского, поскольку нельзя запрещать фильмы, где снимаются артисты, которым въезд в Украину был запрещен.
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