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Савченко разразилась скандальным заявлением в Польше о войне на Донбассе

Савченко разразилась скандальным заявлением в Польше о войне на Донбассе
Надежда Савченко, внефракционный депутат, находясь в Польше, прочитала в Познаньском университете скандальную лекцию, обвинив украинские власти в разжигании военных действий на Донбассе, информирует replyua.net.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Алексей Голубоцкий, известный политолог, который отметил, что Савченко призывала к переговорам с «ЛДНР». «Савченко продолжает позорить украинцев и Украину - теперь уже до Польши добралась. Кураторы организовали ей выступление в Познаньском университете. Надя была, как всегда, на высоте: сначала пыталась втолковать «правильную систему налогообложения» (быстро запуталась и бросила), потом заявила о необходимости ликвидировать области и структуру власти как таковую (то есть, структурирование административного устройства и госуправления), потом хвалила праймериз – но, когда попросили пояснить, что это, быстро и неловко свернула тему», - пишет политолог.

По его словам, нардеп отличилась еще несколькими скандальными заявлениями – назвала «злом» президента страны, сказала, что войну начала власть. «Ничего особенного, мы уже почти привыкли. Но вот перед Польшей опозорила. Это не считая того, что немного, но ослабила позиции нашего государства в борьбе интересов Польши и Украины», - добавил Голубоцкий.
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