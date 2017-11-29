Слава про президентского «куратора НАПК» докатилась до европейского «таблоида»

Алексей Горащенков, тот, которого антикоррупционеры уже окрестили «куратором НАПК» из администрации президента, почти две недели находится под беспощадным артобстрелом украинских антикоррупционеров в Фейсбуке. Мустафа Найем о нем вспоминает каждое утро вместо кофе, Сергей Лещенко под музыку любимой диджейки, а Егор Соболев, когда устает ждать журналистов на брифинг под навесом в палаточном лагере. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Горковенко Владимир.
Он отмечает, что две недели в лучах антикоррупционной славы «нежилась» кристально честная экс-сотрудница НАПК Анна Саломатина, которая получила боевое крещение еще в команде экс-президента Януковича. Слава о «кураторе НАПК» докатилась и до объективных европейских медиа. Статью с фото Алексея Горащенкова напечатала «влиятельная» «Люксембург геральд». За пять дней ее успело прочитать огромное количество людей, почти 2 тысячи человек. Это реально успех, ведь это расследование прочитал не менее 7 раз каждый участник воскресного «МихоМайдана».
Политолог отмечает, неудобно только как-то получилось. «Люксембург геральд» не является средством массовой информации. «Это обычный сливной бачок. Две недели назад в этой помойной яме появилась «чернуха» на Марину Порошенко. Теперь вот на Алексея Горащенкова. Стоимость размещения такого материала ориентировано 20 тысяч долларов. Получается, по воображаемым коррупционерам антикоррупционеры решили ударить тупой «джинсой», – резюмировал Горковенко.