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Слава про президентского «куратора НАПК» докатилась до европейского «таблоида»

Слава про президентского «куратора НАПК» докатилась до европейского «таблоида»
Алексей Горащенков, тот, которого антикоррупционеры уже окрестили «куратором НАПК» из администрации президента, почти две недели находится под беспощадным артобстрелом украинских антикоррупционеров в Фейсбуке. Мустафа Найем о нем вспоминает каждое утро вместо кофе, Сергей Лещенко под музыку любимой диджейки, а Егор Соболев, когда устает ждать журналистов на брифинг под навесом в палаточном лагере. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политолог Горковенко Владимир.

Он отмечает, что две недели в лучах антикоррупционной славы «нежилась» кристально честная экс-сотрудница НАПК Анна Саломатина, которая получила боевое крещение еще в команде экс-президента Януковича. Слава о «кураторе НАПК» докатилась и до объективных европейских медиа. Статью с фото Алексея Горащенкова напечатала «влиятельная» «Люксембург геральд». За пять дней ее успело прочитать огромное количество людей, почти 2 тысячи человек. Это реально успех, ведь это расследование прочитал не менее 7 раз каждый участник воскресного «МихоМайдана».

Политолог отмечает, неудобно только как-то получилось. «Люксембург геральд» не является средством массовой информации. «Это обычный сливной бачок. Две недели назад в этой помойной яме появилась «чернуха» на Марину Порошенко. Теперь вот на Алексея Горащенкова. Стоимость размещения такого материала ориентировано 20 тысяч долларов. Получается, по воображаемым коррупционерам антикоррупционеры решили ударить тупой «джинсой», – резюмировал Горковенко.
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