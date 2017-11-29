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Блогер: Максакова выглядит «троянским конем», которая обязательно еще выстрелит из пула какого-нибудь Медведчука

Блогер: Максакова выглядит «троянским конем», которая обязательно еще выстрелит из пула какого-нибудь Медведчука
На украинском телевидении вышла очередная передача о россиянке Марии Максаковой и покойном уже ныне ее муже, экс-депутате Госдумы РФ Денисе Вороненкове. На сей раз это «Секретные материалы» телеканала «1+1». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известная украинская блогер Екатерина Золотарева.

По ее словам, бедная российская оперная дива рассказала о стрессе, фейковых расследованиях против них с Денисом. Ну, просто невероятные узники режима. На фоне всего этого появляется некая любовница Дениса, говорящая о том, что брак с Максаковой фейк и прочие сплетни. В общем, всячески накручивают сети самых примитивных уловок вокруг всей этой истории ради ее популяризации. Екатерина Золотарева задается вопросом, какая цель у тех, кто в очередной раз подымает тему Максаковой, пытаясь ее раскрутить, зачем в принципе говорить об этих людях на украинских каналах, да еще и в прайм-тайм? Зачем нам слышать ересь о каких-то российских трагических «лавстори», закручивающихся в Нижних Новгородах? Ответ один – повышают пиар известность Максаковой.

«Мне Максакова выглядит «троянским конем», которая обязательно еще выстрелит из пула какого-нибудь Медведчука и иже с ним. До выборов всего ничего. Особенно в контексте латентной «ваты», выбранной в лояльные к ней инфлюэнсеры. Поэтому совет: начинайте фильтровать информацию более тщательно. Ну и к СМИ претензии все мимо, я ж понимаю. Заказы, все дела», – резюмировала блогер.
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