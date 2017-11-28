Блогер: худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина

Вся эта история с программой «Время строить» Медведчука на канале «Интер» - чистой воды провокация. Пробный камень был брошен в годовщину Майдана – на колоннах входа в стадион имени Лобановского на месте расстрелов майдановцев повесить рекламный баннер с Оксаной Марченко, женой Виктора Медведчука. Сожгут? Не сожгут? Сожгли. Не могли не сжечь: на то и был расчет. Кто-то радостно потер руки: работает! Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Андрей Алексин.
По его словам, приглашение в проект одиозной пророссийской Ани Лорак – однозначно ставка на эту реакцию: подожгут «Интер» - отличный повод показать зверства «бандеровцев»: хоть танки вводи – защитить простых, нормальных украинцев и таких творческих личностей, как Владимир Зеленский.
Блогер отмечет, плохая новость: мало кто ожидал, что Василий Вирастюк влезет в эту милую путинскую компанию. «Столько лет гордились: самый сильный украинец, богатырь, а в итоге – мерзко. Худенькие парнишки, 19 лет, гибнут на фронте, а богатырь – к путенцам: добрая, красивая Украина», – резюмировал Алексин.