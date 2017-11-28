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Тимошенко готовиться праздновать в следующем году юбилей, – блогер

Тимошенко готовиться праздновать в следующем году юбилей, – блогер
Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже может готовиться к празднованию в следующем году солидного юбилея. Впервые о необходимости устранения преступной власти Юлия Тимошенко заговорила в августе 1998 года, то есть следующим летом исполнится ровно 20 лет от этой величественной даты. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко.

«Голова кругом. За эти 20 лет я успел сменить четыре профессии, два города где жил, поменять металлургический завод на частную фирму, а ее – на редакцию журнала, успел побывать на войне, написать несколько книг... А Юлия Владимировна с преступной властью тем временем, с перерывами, все боролась и боролась, а власть – все преступная и преступная, а уши, по которым Тимошенко ездит – все находятся и находятся...», – написал Вовнянко.

Блогер вспоминает, что, когда в институте его учили, если, например, твое совершенствование оборудования не дает ожидаемого эффекта в течение длительного времени, то что-то не так или с совершенствованием, или с оборудованием, или с тобой. Иными словами, если за 20 лет Тимошенко так и не победила преступную власть – что-то не так или с властью, или со всеми нами.
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