валюта
СпецтемаРоман Доник: «революционеры», приняв решение, устроить революцию и скинуть президента в воюющей стране, забыли про одну деталь

Тимошенко запуталась во времени, отрицая цифры, которые прописаны в газовом контракте, под которым стоят автографы ее и Путина

Тимошенко запуталась во времени, отрицая цифры, которые прописаны в газовом контракте, под которым стоят автографы ее и Путина
Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко дала очередное интервью о своем контракте с президентом РФ Путиным и «плохом» реверсе, как всегда, использовав цифры «с потолка». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Юрий Витренко. Он отмечает, что складывается мнение, что Тимошенко запуталась во времени, поскольку в текущем периоде даже примерно таких цен нет ни по ее контракту, ни на реверсе.

По словам блогера, гораздо более интересен другой период 2 квартал 2014 года. Ведь тогда «Нафтогаз» купил газа у «Газпрома» почти столько, сколько импортировал за весь 2016 год. Поэтому и влияние разницы в ценах было гораздо более существенным. Именно тогда, во 2 квартале 2014-го, новый менеджмент «Нафтогаза» принял решение требовать пересмотра формулы цены по контракту. «Газпром» категорически отказался, и мы обратились в Стокгольмский арбитраж. «Хотелось бы, чтобы Юлия Владимировна рассказала, как так получилось, что цена на газ во втором квартале 2014-го по контракту, о котором Тимошенко договорились с господином Путиным, была 485 долл. за тыс. куб. м?», – пишет Юрий Витренко.

Он отмечает, что «Газпром» об этом официально говорил. Если расчеты верны, а в этом легко убедиться, то что делать с утверждениями Тимошенко о том, что газ по ее контракту никогда не был по 500 или Юлия Владимировна имела в виду, что газ был по 485, а не по 500.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Крым и Закарпатье нужно отпустить: в ЕС жестко обратились к Украине

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
27 ноя 2017
7300

Ким Ахеджаков: зубожиння в Украине достигло небывалого ранее уровня

Зубожиння в Украине достигло такого уровня, что придавленный тотальным геноцидом народ больше не может передвигаться на метро. От недоедания и безденежья у людей хватает сил только доползти до

27 ноя 2017
6288

ОБСЕ не пришлось бы оправдываться, если бы «миссионеры» не выпивали с сепарами по кабакам и не пользовали в бане девок с ними же, – блогер

Как передает replyua.net, СММ ОБСЕ назвала «невольным и механическим жестом» приветствие своего русскоязычного гражданского наблюдателя с сепаратистом ЛНР. По словам блогера Сергея Марченко, то, что

28 ноя 2017
5668

В буквальном смысл проглотят: российский политик выступил с опасным заявлением по Украине

На своей странице в социальной сети Facebook Франц Клинцевич, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны, написал, что в Европе

27 ноя 2017
5238

Медушевская: вам прикольно хохмить «ага, Путин нападет, сто раз уже пугали»?

Одна телеведущая в прямом эфире потребовала Генштаб и армию прислушаться к мнению народа, «раз сами не умеют Луганск захватить в удобное время, а только сопли жуют», другая, не менее очаровательная

Последние новости

Омелян розповів, як можна зупинити будівництво Росією Керченського мосту

Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно

Волкер: «Путин пока не решил, что он хочет сделать с Донбассом»

«Я терпел долго»: Известный телеведущий резко обратился к критикам «Сватов»

Минский процесс: РФ максимально блокирует любой прогресс по Донбассу, - Марчук

Финансист: Минфин уверенно ведет страну к дефолту

Волкер розповів, чому не працюють Мінські домовленості

Подразделение ВСУ может войти в НАТО

Закон о кассовых аппаратах не только снизит контрабанду, увеличит Бюджет-2018, но и защитит ваше здоровье, – Сазонов

Марчук: Я не вижу быстрого решения вопроса о введении на Донбасс миротворцев

Киев и Тбилиси подписали важный договор в обход России

В МИД России истерически прокомментировали поставку США Javelin в Грузию

СМИ: в «Самопомочи» показали, как выгляди 4-миллиардная «Стена» Яценюка

Ненавязчивая аналогия с президентом РФ: британцы изобразили Сталина, как смешного и жалкого карлика

«Не все так сталося, як гадалося»: Росія «кинула» втікачів з Донбассу і видворяє їх з країни

Die Welt: На Западе все делают для того, чтобы РФ не разозлилась Восточным партнерством с Украиной

Эксперт: После встречи с Сурковым Волкер изменил акценты

Безвиз для Украины: Климкин анонсировал возможность безвизовых поездок в 100 стран мира

Манн: Украине нужно заключать мир немедленно

МИД в шоке: дипломаты РФ начали «торговлю» недвижимостью в ОРДЛО

 Новости за день