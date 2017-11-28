Тимошенко запуталась во времени, отрицая цифры, которые прописаны в газовом контракте, под которым стоят автографы ее и Путина

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко дала очередное интервью о своем контракте с президентом РФ Путиным и «плохом» реверсе, как всегда, использовав цифры «с потолка». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Юрий Витренко. Он отмечает, что складывается мнение, что Тимошенко запуталась во времени, поскольку в текущем периоде даже примерно таких цен нет ни по ее контракту, ни на реверсе.
По словам блогера, гораздо более интересен другой период 2 квартал 2014 года. Ведь тогда «Нафтогаз» купил газа у «Газпрома» почти столько, сколько импортировал за весь 2016 год. Поэтому и влияние разницы в ценах было гораздо более существенным. Именно тогда, во 2 квартале 2014-го, новый менеджмент «Нафтогаза» принял решение требовать пересмотра формулы цены по контракту. «Газпром» категорически отказался, и мы обратились в Стокгольмский арбитраж. «Хотелось бы, чтобы Юлия Владимировна рассказала, как так получилось, что цена на газ во втором квартале 2014-го по контракту, о котором Тимошенко договорились с господином Путиным, была 485 долл. за тыс. куб. м?», – пишет Юрий Витренко.
Он отмечает, что «Газпром» об этом официально говорил. Если расчеты верны, а в этом легко убедиться, то что делать с утверждениями Тимошенко о том, что газ по ее контракту никогда не был по 500 или Юлия Владимировна имела в виду, что газ был по 485, а не по 500.