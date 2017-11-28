Блогер: бывшие соратники Саакашвили просто «сливают» его, как отработанный материал

Интересно наблюдать за конфликтом в публичном поле между Саакашвили и журналистами, которые просто сливают его, процесс чего мы наблюдаем на ТВ. Представители некоторых СМИ надеялись, что Саакашвили будет новой сильной силой в Украине, сможет поднять людей, но не случилось так как хотелось и «грузинского реформатора» сливают, как использованную, ненужную вещь. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.
По его словам, можно полностью согласится со сторонниками Саакашвили, потому что это же информационные атаки на него, ведь журналисты прекрасно знали и раньше, что рейтинг Саакашвили составляет менее 2%, знали, но вопросы такие острые не задавали. Также знали журналисты и раньше, что Саакашвили живет на деньги олигархов. Знали, но эти вопросы их не интересовали. Журналистам прекрасно было известно, что Саакашвили не имеет большого количества поклонников.
Блогер отмечает, что действительно прав Саакашвили, его просто «сливают» – это операция отречения от Саакашвили. Медийные ресурсы, которые контролируют еврооптимисты и их покровители уже неприкрыто «мочат» Саакашвили, а на его защиту не становится никто – ни посольства, ни бывшие партнеры по «Самопомощи», с которым после «прорыва» Саакашвили пил кофе, ни самый честный офицер СБУ Наливайченко.