Политолог: «Неформально «ЛНР» и «ДНР» уже объединились»

Неформально Донецкая и Луганская «республики» уже объединились, и не исключено, что скоро будет заявлено об объединении уже на официальном уровне.
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Слово и Дело, такое мнение высказал политолог Руслан Бортник. «Ранее так называемое руководство было независимо друг от друга. Но после того, как боевики «ДНР» вмешались во внутреннюю ситуацию в Луганске, можно сказать, что произошли изменения. Любое неформальное объединение на горизонтальном уровне реально. Конечно, за исключением высокого политического, потому что оба образования находятся под протекторатом РФ», - заявил политолог. По его словам, согласно Минским договоренностям, очень выгодно иметь два субъекта, однако велика вероятность объединения «республик» в одно целое.
Бортник не исключает, что при определенной ситуации может возродиться проект «Новороссия». По его мнению, если не удастся победить политиков, Луганск и Донецк могут вернуться к ситуации трехлетней давности, и даже Захарченко говорил об этом полгода назад, а также презентовал проект «Новороссия».