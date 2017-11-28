Волкер рассказал о планах Путина на Донбассе

Владимир Путин, российский президент, пока еще не разработал план дальнейших действий на востоке Украины. Как информирует replyua.net со ссылкой на LB.ua, об этом в интервью Институту Горшенина рассказал Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине.
«Кто принимает решения? Президент Путин. И мне кажется, что президент Путин еще окончательно не решил, что он хочет тут сделать. И мы можем достичь соглашения, которое будет в интересах всех: Украины, России и Запада», - заявил спецпредставитель. По его словам, он имеет в виду вывод всех российских войск с оккупированных территорий Украины и восстановление Киевом контроля над этими регионами.
Кроме того, Волкер подчеркнул, что надеется на власти Соединенных Штатов в решении этого вопроса. Напомним, что ранее Волкер заявил, что Соединенные Штаты никогда не смогут признать аннексию полуострова Крым.