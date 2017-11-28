Эксперт: «На этот Новый год «Оливье» обойдется украинцам слишком дорого»

Алексей Дорошенко, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что за один год стоимость самого популярного новогоднего салата «Оливье» возросла на 26 процентов, сообщает replyua.net.
Дорошенко отметил, что в расчет берутся самые дешевые продукты для приготовления салата, и по состоянию на конец ноября «Оливье» подорожал ровно на четверть по сравнению с ноябрем прошлого года.
«По данным Госстата, по состоянию на 21 ноября 2016 года эти продукты стоили: картофель – 2,9 грн за 600 г; морковь – 1 грн за 250 г; лук – 80 коп. за 200 г; вареная колбаса – 35,8 грн за 600 г; яйца – 9,7 грн за 5 шт; солено-маринованные огурцы – 15,3 грн за 500 г; консервированный зеленый горошек – 21,2 грн; майонез – 14,3 грн», - пишет Дорошенко и отмечает, что год назад этот набор обходился всего в 101 гривну. Эксперт подчеркнул, что такое подорожание связано, прежде всего, с повышением цен на колбасу, огурцы и яйца, но в целом, также произошел скачок цен и на овощи.