Блогер: «революционеров» под Радой ждет участь Плотницкого

Украинский волонтер, один из самых ярых критиков власти Юрий Касьянов сегодня опубликовал в Facebook пост, в котором предположил, что и Семенченко, и Соболев вместе со всей «Самопомочью», и Саакашвили вместе с Деревянко и всеми «Движениями новых сил» - агенты Порошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Павло Правый.
Он отмечает, что, если говорить серьезно, то похоже, что очередной «майдан» потух окончательно. Максимум на что компания еще способна – дать последний залп холостыми, объявив 3 декабря перед парой тысяч «подставок под знамена» потешный «народный импичмент», после чего «революцию» свернут. Яркой иллюстрацией катастрофы является то, что на последнюю пресс-конференцию «революционеров» не пришел ни один журналист. Они стали не интересны никому, в том числе и иностранным посольствам, куда их пускать не велено. По словам блогера, это все хорошо понимают те, кто заказывал «революцию», те, кто вложил в нее многомиллионные средства, которые придется списать в убытки.
«Началась дымовая завеса, которая должна прикрывать бесславное отступление «революционеров». Первый, кому дали «Парабеллум» - Юрий Касьянов. Будет кино, если всю эту компанию начнут «сливать» именно как тайных «порохоботов». Как, например, «слили» московские хозяева Плотницкого, объявив украинским шпионом…», - резюмировал блогер.