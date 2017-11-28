Блогер: в 90-е не было ни «зрад», ни «перемог». В двухтысячные короткая «перемога» и долгая «зрада», а сейчас – движение

Такие понятия, как «зрада» и «перемога» последнее время стали очень популярными в Украине, ведь постоянно что-то течет, что-то меняется, как результат – возникают поводы для «зрад» и «перемог». Вот новая дорога – это «перемога». Рядом с новой дорогой разрыт под ремонт тротуар. Его разрыли и больше недели не делали там вообще ничего – это «зрада», но через месяц вместо старого кривого асфальта появилась новая аккуратная плитка. Опять «перемога», но плитку эту укладывали под дождем и уже сейчас во многих местах она лежит косо. Снова «зрада». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Сергей Марченко.
По его словам, несмотря на явные различия, в «зраде» и «перемоге» есть общее. И «зрада» и «перемога» возможны только тогда, когда есть действие. В 90-е не было никакого действия – тихое пыхтение в борьбе за выживание и все. В двухтысячные короткая «перемога» и долгая, выматывающая разочарованием, «зрада», а сейчас движение. Блогер отмечает, что на примере дорог это очень ярко видно. «Хотят делать дороги? Хотят! Делают? Делают! Умеют? Нет! Воруют? Да! Обычным юзерам стало лучше или хуже? Конечно, лучше!», – написал Марченко.
Он отмечает, в следующем году на дороги пойдет, по разным оценкам, в два-три раза больше денег, чем в этом. Наверняка местные общины учтут ошибки прошлых лет. Как оно все будет лежать – большой вопрос, но, наверняка, в следующем году и в Киеве, и в других городах с дорогами и тротуарами станет еще лучше. Да, сначала будет не очень комфортно: какие-то дороги перекроют, где-то будут пробки, но в итоге ведь все будет хорошо. «Спасибо «зраде» за то, что так замечательно, на контрасте, оттеняет нашу «перемогу», – написал Марченко.