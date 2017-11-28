Политолог: журналисты словно прозрели, делая вид, что не знали, что служат лишь подставкой под микрофон Саакашвили

Как-то вдруг все прозрели от поведения Михеила Саакашвили, будто бы он когда-то был иным. У Саакашвили стоит четкая задача – говорить то, что нужно, то, что он должен сказать и его абсолютно не интересуют вопросы журналистов, ему на них «наплевать с высоты собственного авторитета». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог и блогер Владимир Горковенко.
По его словам, Саакашвили говорит только с микрофоном, а журналист – это лишь подставка под микрофон. Подставка не имеет права открывать рот и тем более задавать неудобные вопросы и вообще, другого лучшего и неповторимого политика в Украине кроме Саакашвили не существует. Он же не только имеет такой позитивный бэкграунд, но и имеет ошеломляющую поддержку в Украине, может с легкостью вывести сотни тысяч людей на майдан, который вмещает лишь 5 тысяч и то, тогда, когда нет палаток.
«Смешно слушать уже несколько дней эти обидные рассказы о хамском поведении Михеила Саакашвили. Завтра снова пригласят этого хама разбрасывать дерьмо на все стороны света, завтра в сотый раз услышим о Смеле, ложь о бронемашинах втридорога и не услышим о барыге Деревянко и команде, которой нет, а журналисты снова будут только подставкой под микрофон», – резюмировал политолог.