Эксперт рассказал, почему украинцам опять вернули политический «ток-шоу»

В украинском обществе отсутствует одна из важнейших потребностей – потребность самоанализа, потребность понимать себя и свое место в окружающем мире. Мы не только не хотим познавать самих себя, но еще и боимся это делать. Этот страх порождает агрессию. Если кто-то со стороны пытается нам что-то о нас говорить, мы негодуем, приходим в состояние крайнего возбуждения. Одно из подтверждений указанного симптома – состояние так называемого экспертного сообщества. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет доктор философских наук и журналист газеты «День» Андрей Баумейстер.
По его словам, именно поэтому народу снова вернули «ток-шоу», где визжат, дерутся, оскорбляют и обвиняют друг друга. Народу нравится, не оторвешь от телевизора или монитора, но возникает вопрос, а когда же начнется трезвый и компетентный разговор, когда эксперты начнут демонстрировать хотя бы элементарные навыки аналитики? Ответ на этот вопрос очень просто – не скоро, потому что «и так сойдет», и так смотрят, читают, цитируют.
Эксперт отмечает, когда нет запроса на реальность, на попытку понять, что же с нами происходит и кто мы такие, сойдет и все то, что мы называем «телеканалами», «экспертным мнением», «газетами» и «ток-шоу».