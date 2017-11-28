Эксперт: «Россия упустила важный момент на Донбассе»

Тот момент, когда на востоке Украины можно был повысить градус напряженности, Россия уже упустила. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом рассказал Олег Жданов, военный эксперт.
Он отметил, что события в «ЛНР» никак не могут повлиять на военные действия на Донбассе, поскольку они идут своим чередом, чтобы не дать погасить очаги затянувшегося конфликта. «Это вооруженный конфликт очень низкой интенсивности, фактически замороженный. Постреливают. Мы несем потери. Обстрелы намного уменьшились, потери тоже уменьшились, но стрельба не прекратилась. То есть мирных переговоров быть не может – война продолжается», - считает Жданов.
По его словам, Россия уже не поднимет градус напряженности, поскольку это очень опасно для нее, ведь Соединенные Штаты подготовили новый пакет санкций, и они уже действуют на российский промышленный комплекс. «Если на рынке углеводородов цена на нефть как-то держится, потому что никто не хочет совсем обваливать цену, то рынок вооружений – это второй источник иностранной валюты для РФ, это для них очень больно», - резюмировал Жданов.