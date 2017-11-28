Блогер: украинские политики никогда не поступают умно и продолжают копать яму, даже достигнув дна

Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили не понравилось то, как у него берут интервью, при этом стыдно политику с таким опытом не знать, что нет ничего более глупого для политика, чем ругаться с журналистами. И никто в мире из политиков, кроме президента США Трампа, себе такого не позволяет, но еще более глупо, когда ты начинаешь ругаться с журналистами в тот момент, когда они могут оказаться твоими единственными союзниками, когда идеологически вы по одну сторону баррикад. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и финансист Сергей Фурса.
По его словам, если уж так сложилось, что перегнул палку, не овладел своими эмоциями, то в таких случаях лучше просто извинится и минимизировать потери. Это было бы умно, но, по какой-то непонятной причине, украинские политики никогда не поступают умно и продолжают копать яму, даже достигнув дна. Сергей Фурса отмечает, что ситуация с украинскими политиками и журналистами очень напоминает ситуацию с украинскими футболистами судьями в футболе. Когда они играют в Европе, то молчат в тряпочку. Еще и потому, что знают, что стоит им раскрыть свой рот, как мигом окажутся далеко от футбольного поля. В украинских же соревнованиях футболисты позволяют себе крыть арбитров последними словами, а те в большинстве своем терпят.
Сергей Фурса пишет, футболисты, политики, автомобилисты – это все украинское общество, которое не привыкло жить по правилам, но которое надо воспитывать и учить жить по правилам. Автомобилистов надо штрафовать, футболистов удалять с поля, да и политиков тоже удалять с политического поля – не голосовать, не поддерживать, не быть лояльным к такому и тогда они тоже может быть чему-то научаться.