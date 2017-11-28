Львовские СМИ «ополчились» против Садового

На сайте NewsOne появилась новость о том, что в Польше арестовали Садового вместе с его политтехнологами, но, как оказалось, Садового никто не арестовывал. Сам Садовой подтвердил, что сейчас во Львове, а вот с политтехнологами интереснее – несколько львовских сайтов сообщили, что задержали политтехнологов «Самопомощи» и Садового – в подозрении за распространение детской порнографии. Интересно, что один из львовских сайтов, владелец которого с оппонирующей Садовом партии, дает ссылки на первоисточник – «Dziennik», но по ссылке почему-то открывается новость, датированная 2015 годом, в ней говорится об обысках в квартире одного из политтехнологов, у которого искали доказательства распространения порнографии. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Марьная Пьецух.
По ее словам, другой львовский сайт пишет, что задержание произошло 21 октября этого года, но ссылки на оригинал новости не дает, вспоминает только сайт «se.pl», но почему-то не дает прямую ссылку на новость и ясно почему, ведь, задержание происходило 21-го октября, а львовские сайты бросились об этом сообщать 27 ноября, при том, что новых новостей в этом деле никаких. «Я нашла самую свежую новость по этой теме на сайте «se.pl» за 22 октября как раз о задержании накануне.
«Кто такой гениальный среди львовских журналистов, редакторов, кто вдруг заметил эту новость? Ну хорошо, бывает, случайно выскочила новость в Гугле. Но почему, при этом, львовские сайты ссылаются все на различные источники, публикуя новость в один и тот же день утром?», – задается вопросом журналистка.