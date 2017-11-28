Эксперт: «Вопрос Донбасса теперь будет решаться только мирным путем по одной причине»

Со всех сторон Россию дожимают санкциями, поэтому вопрос по урегулированию ситуации на востоке Украины может быть решен только мирным путем, без применения военной силы.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Юрий Карин, военный обозреватель. По его словам, все вопросы теперь будут решаться дипломатическим путем, поскольку изначально, согласно международной практике, на страну-агрессора пытаются воздействовать различными способами, чтобы принудить ее к миру. «Россию уже дожимают санкциями. Вполне возможно, что дожмут. Это позволит избежать большого кровопролития. Ведь в случае военного решения проблемы агрессор бросит в бой мощную группировку регулярных войск РФ, которая дислоцируется возле неконтролируемого нами участка российско-украинской границы», - подчеркнул обозреватель.
Напомним, что ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил о том, что Россия проиграла войну на Донбассе и теперь ждет предложения со стороны Запада, однако Кремль не собирается обсуждать аннексию Крыма и не вернет полуостров.