Снегирев: «Если «ЛНР» и «ДНР» объединятся, это будет на руку Украине»

Конфликт в «ЛНР» Кремль использует как ширму, чтобы перед Западом опровергнуть сразу два тезиса, один из которых связан с тем, что Москва полностью контролирует боевиков.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, такое мнение высказал общественный активист Дмитрий Снегирев. По его словам, влияние России на боевиков сильно начало проявляться после разговора президента РФ с Плотницким и Захарченко. «Республики» живут самостоятельной жизнью, но Путин никогда не скрывал, что имеет возможность обращаться с призывами и оказывать определенное влияние», - цитирует Снегиров заявление Дмитрия Пескова.
«Дело в том, что подписанты Минских договоренностей от ОРДЛО – «ДНР» и «ЛНР». Если же они объединяются, то соглашения теряют свою силу. Для Украины это плюс. Но не для Запада, который оказывается у разбитого корыта, и надо все начинать сначала. То есть опять надо с нуля начинать переговоры о модальности прекращения конфликта», - отмечает активист. По его словам, Кремль вбрасывает информацию об объединении «республик», чтобы Запад играл по российским правилам.