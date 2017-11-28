Бабченко: «Прилепин искренне поехал головой»

Аркадий Бабченко, российский журналист, считает, что писатель Захар Прилепин, который обвенчался со своей супругой в одной из церквей Донецка, «искренне поехал головой», передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Самое интересное в этой ситуации то, что журналист лично знаком с писателем и отмечает, что когда-то даже общался с ним, и тот был «абсолютно нормальным». «Могу вам сказать, что он искреннее поехал головой, типа нашел свой рай на земле и живет по тем представлениям, по которым хотел жить. Мечта жизни – перевести семью вместе с детьми в гадюшник, утром ездить на войну, возвращаться домой к жене, а потом после обеда пойти с ней и обвенчаться и получить трофейный обрез. Вот у человека такое представление о счастье», - подчеркнул Бабченко.
По его словам, Прилепин, отправившийся воевать на Донбасс, должен понять, что, как правило, такие люди, как он, живут хорошо, но недолго, и в любой момент все может закончиться. Журналист добавил, что когда человек опускается в гадюшник, это всегда несет за собой различные последствия.