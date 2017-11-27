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ОБСЕ не пришлось бы оправдываться, если бы «миссионеры» не выпивали с сепарами по кабакам и не пользовали в бане девок с ними же, – блогер

ОБСЕ не пришлось бы оправдываться, если бы «миссионеры» не выпивали с сепарами по кабакам и не пользовали в бане девок с ними же, – блогер
Как передает replyua.net, СММ ОБСЕ назвала «невольным и механическим жестом» приветствие своего русскоязычного гражданского наблюдателя с сепаратистом ЛНР. По словам блогера Сергея Марченко, то, что русскоязычный представитель отдал честь сепаратисту, нет ничего удивительного, ему же еще на ту сторону ездить. Это тут все по уставу и для наблюдателей безопасно, а на той стороне, в их «махновщине», может этот сепаратист его когда-нибудь из подвала вытащит.

Блогер отмечает, если тебе надо работать рядом с обезьяной с гранатой, то обезьяну лучше не дразнить и, наверное, эта логика была бы понятна всем, а миссии ОБСЕ не пришлось бы оправдываться за своего сотрудника, если бы «миссионеры» не выпивали с сепаратистами по кабакам и не пользовали в бане девок с ними же.

Сергей Марченко отмечает, в ОБСЕ, наверняка, есть инструкции, в которых это категорически запрещено и вряд ли доблестных наблюдателей расстреляли бы за отказ от жриц любви. Просто им так комфортно. «Мы не могли отказаться от еды, вы же понимаете, их никто не контролирует. Да, мы соврали, что запрещенное оружие применяли обе стороны, хотя ВСУ не стреляли, но вы же понимаете, нам еще на ту сторону ехать. Так и живут. Тревожно, с чувством глубокой озабоченности и толерантностью к обоим сторонам конфликта», – резюмировал блогер.
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