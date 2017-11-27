Медушевская: вам прикольно хохмить «ага, Путин нападет, сто раз уже пугали»?

Одна телеведущая в прямом эфире потребовала Генштаб и армию прислушаться к мнению народа, «раз сами не умеют Луганск захватить в удобное время, а только сопли жуют», другая, не менее очаровательная ведущая, потребовала в императивном порядке ознакомить все тот же народ, с протоколами заседаний СНБО, то за секретность? Протестующие сторонники Саакашвили под Верховной Радой требуют управления страной народным вече. Одесские «патриотические граждане» сегодня требовали дать им право назначать прокуроров и полицейских. Как передает replyua.net, о этом в эфире одного из телеканалов отметила украинская телеведущая и блогер Ирина Медушевская.
По ее словам, это все называется боевой или черной пропагандой, которая допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие используют только с единственной целью – «замылить» мозги противнику.
«Так вот я интересуюсь, кто у нас противник? Уже все забыли? Вам прикольно хохмить «ага, Путин нападет, сто раз уже пугали». Но, если вы допускаете, что РФ реально влияла на выборы Трампа, Макрона, референдум в Голландии, Брэкзит в Англии, почему не верите, что на Украину это влияние тоже идет!», – написала блогер.