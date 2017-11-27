Блогер: «команда» Аласании получила миллион гривен на зарплаты за то, что рейтинг УТ-1 упал с 2% до 0,5%, то есть в 4 раза

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Профессионалы заслуживают на большие зарплаты, именно поэтому членам правления НСТУ выплатили достойные зарплаты профессионалов, да еще и с премиями. Как пишет в своем блоге блогер с ником Mason Lemberg, тут в самый раз поговорить о банальной экономической эффективности работы Зураба Аласания и его «команды». За что эти люди получили миллион государственных средств? Экономический результат они принесли телеканалу? Чем заслужили премии?По словам блогера, об экономическом результате свидетельствуют рейтинги, которые являются показателем стоимости рекламы и доходов телеканала. Согласно рейтингов мы видим, что с момента прихода к власти на УТ-1 Аласании рейтинг телеканала упал с 2% до 0,5%, то есть в 4 раза. Государственный телеканал, который транслируется по всей стране, во всех кабельных сетях как обязательный, смотрят примерно 0,5% населения, точнее 0,61%. Потому скажем, рейтинг УТ-1 для аудитории «Возраст 18-54, города 50+», то есть рейтинг среди аудитории, которая влияет на общественные процессы, составляет всего 0,26%.Блогер подчеркивает, что всего 1/4 процента людей трудоспособного возраста, которые живут в городах, где есть возможность выбора телевизионного продукта, выбирают программы на УТ-1. Вот такие «результаты» работы «команды» Зураба Аласания, за которые он позволяет себе и своей «команде» получать такую зарплату.