Блогер: «команда» Аласании получила миллион гривен на зарплаты за то, что рейтинг УТ-1 упал с 2% до 0,5%, то есть в 4 раза

Профессионалы заслуживают на большие зарплаты, именно поэтому членам правления НСТУ выплатили достойные зарплаты профессионалов, да еще и с премиями. Как пишет в своем блоге блогер с ником Mason Lemberg, тут в самый раз поговорить о банальной экономической эффективности работы Зураба Аласания и его «команды». За что эти люди получили миллион государственных средств? Экономический результат они принесли телеканалу? Чем заслужили премии?
По словам блогера, об экономическом результате свидетельствуют рейтинги, которые являются показателем стоимости рекламы и доходов телеканала. Согласно рейтингов мы видим, что с момента прихода к власти на УТ-1 Аласании рейтинг телеканала упал с 2% до 0,5%, то есть в 4 раза. Государственный телеканал, который транслируется по всей стране, во всех кабельных сетях как обязательный, смотрят примерно 0,5% населения, точнее 0,61%. Потому скажем, рейтинг УТ-1 для аудитории «Возраст 18-54, города 50+», то есть рейтинг среди аудитории, которая влияет на общественные процессы, составляет всего 0,26%.
Блогер подчеркивает, что всего 1/4 процента людей трудоспособного возраста, которые живут в городах, где есть возможность выбора телевизионного продукта, выбирают программы на УТ-1. Вот такие «результаты» работы «команды» Зураба Аласания, за которые он позволяет себе и своей «команде» получать такую зарплату.