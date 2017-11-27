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Блогер: за пресс-релизом «Самопомичи» стоит один давно известный факт

Блогер: за пресс-релизом «Самопомичи» стоит один давно известный факт
При Гонтаревой целая армия экспертов прогнозировали доллар по 50, а гривна, как на зло, как стабилизировалась в районе 25, так и стоит уже третий год. При Яресько те же эксперты кричали в один голос про дефолт. Ради своей правоты они даже публично призывали МВФ не давать Украине кредит, но дефолта нет. Коболев перекрыл воровство в «Нафтогазе, но пессимисты уверены, что это ненадолго и на потоках скоро снова появятся люди. Три года прошло, а людей на потоках в «Нафтогазе» так и не появилось. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

Он отмечает, что в экономике «зрадофилам» не повезло, может хоть в политике выпадет счастливый билет. «Нет в Раде никакой коалиции, – радостно вопят пессимисты, – нового премьера не назначат, перевыборы, но Гройсмана утвердили, Рада принимает законы, перевыборов нет. Светлым пятном на горизонте замаячил Саакашвили. Ну, тут уже точно конец «шоколадным»! Сейчас мы как прилетим из Швейцарии, как пообедаем, да как замутим революцию! Полстраны даже нервно привстали на своих диванах – вот он, народный протест! Но нет. Не срослось. Революция сошла на нет», – написал блогер.

По его словам, время идет, а все апокалиптические прогнозы насчет того, что Украине конец, никак не сбываются и это видят все вокруг: друзья, соседи, семья пессимистов. На каком-то этапе сами пессимисты понимают, что где-то немного дали маху со своими прогнозами, но признать свою неправоту стыдно и некомфортно. Сергей Марченко отмечает, вчера «Самопомич» выпустила пресс-релиз, что патриотов «выкрадають», а ведь за этим пресс-релизом стоит один давно всем понятный факт. В погоне за рейтингом взяли в список бандита Гришина-Семенченко, который со своей бандой кошмарит одних фермеров за деньги других фермеров. Сейчас это докажут в суде, после чего пессимистам следует подумать, стоит ли им продолжать находится в такой компании и дальше.
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