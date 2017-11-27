Виталий Козловский признался, что его настолько вдохновила своей историей жизни Штепа, что он увидел в ней много света

Как передает replyua.net, безусловно приятно, когда наши земляки достигают каких-либо вершин на эстраде, в спорте, общественно-политической жизни, но обидно, когда, заполучив такую желанную славу они открещиваются от своих корней, забывают свой родной язык. Таким «манкуртом» в Украине оказался популярный певец Виталий Козловский.
«Я ленивая задница. Ой, так можно в эфире говорить?». Львовянин Виталий Козловский уже забыл украинский язык настолько, что в эфире телеканала, который больше всего смотрят на западной Украине, уже не может выдушить из себя ни одного украинского слова, лепетал все интервью на русском в программе Наташи Влащенко, которая также предпочитает для свои интервью русский язык. Об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Марьяна Пьецух.
По ее словам, Наташа Влащенко не только старается лепетать на русском, но и старается, что называется, быть в тренде и задавать ну очень актуальные вопросы, которые волнуют людей. Один из них, о том, что что у Козловского первый секс был в восемь лет. «Наташа говорит, что история с фото Козловского со Штепой «крутая», на что мегапопулярный певец отвечает, что его интересует история этого человека, потому что его восторгают сильные личности. Виталий признался, что Штепа его настолько вдохновила своей историей жизни, что он увидел в ней много света», – резюмировала Марьяна Пьецух.