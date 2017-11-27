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Олешко: Саакашвили напомнил «медиатусовке» о временах Януковича

Олешко: Саакашвили напомнил «медиатусовке» о временах Януковича
Если бы Саакашвили имел сейчас в Украине власть, то журналистки Кристина Бондаренко и Татьяна Даниленко оказались в тюрьме, а их телеканалы были закрыты. Именно так поступал Саакашвили в Грузии, проводя реформы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

«Журналистам было плевать, когда Саакашвили в декабре 2016 года напал на журналистку за неудобные вопросы в студии Шустера. Он начал травлю девушки в Фейсбуке назвав ее «шалавой», подписал так фотографию с ней», – отметил Олешко. По его словам, тогда та же Бондаренко, Даниленко, Муждабаев и десятки других граждан из их медиаобщества молчали. Они не стали на защиту девушки, они не обратили внимание на хамство Саакашвили, потому что это их не касалось. Они готовы защищать себя и своих друзей, только, когда это касается их лично.

Блогер отмечает, двойные стандарты «медиатусовки», которая вопит, что наш демократичный президент Порошенко – диктатор, теперь чуточку прозрела и увидела, что их грузинский «турист», который пересадил в Грузии каждого третьего, не такой уж и демократичный человек. Он ненавидит критику, он ненавидит неудобные вопросы. Он любит диктатуру, он любит, чтобы все было так как он хочет. Олешко подчеркивает, в интервью Саакашвили двум журналисткам показывает эту «медиатусовку» такой, какой она уже не привыкла быть, ведь времена Януковича прошли, наступили демократичные времена Порошенко, который для них стал врагом номер один и распиарили они грузинского популиста, теперь вот пожинают свои плоды.
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