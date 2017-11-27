Блогер: «Медиатусовка прозрела: грузинский турист не такой уж и демократичный человек»

Если бы Михаил Саакашвили стоял у власти в Украине, журналисты Бондаренко и Даниленко уже сидели бы за решеткой, а их телеканалы давно бы закрыли – именно так грузинский политик поступал у себя на родине.
Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал блогер Мирослав Олешко. По его словам, блогерам было все равно, когда в конце прошлого года грузин напал на журналистку в студию Шустера, потом травил девушку у себя в Фейсбуке. «Они молчали, а я, порохобот, заступился и задал вопросы пресс-секретарю Саакашвили (которая подружка его новой любовницы), пресс-секретарь меня оскорбила и забанила. Двойные стандарты медиатусовки, которая вопит, что наш демократичный президент Порошенко - диктатор, теперь чуточку прозрела и увидела, что их грузинский турист, который пересадил в Грузии каждого третьего, не такой уж и демократичный человек», - пишет Олешко.
По его словам, Саакашвили терпеть не может критику, ему не нравятся неудобные вопросы, и он любит лишь то, что нравится и удобно лично ему. Блогер отметил, что журналисты сами распиарили популиста из Грузии и теперь пожинают плоды своей работы.