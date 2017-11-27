Руслана: «Вакарчуку нужно понять, что быть одновременно музыкантом и политиком очень сложно»

Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», мог бы стать президентом Украины, но он должен понимать, что заниматься музыкой и политикой одновременно – это очень сложная задача.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Громадське, такое мнение высказала певица Руслана Лыжичко. «Как и многие украинцы, я всегда спрашивала, он серьезно это анонсирует, или он еще это скрывает, хочет ли он, но колеблется и тому подобное. Так или иначе, он будет принадлежать к генерации молодых политиков. Они для меня состоятся, когда проявят определенную силу», - отметила Руслана. По ее словам, Вакарчук кажется ей очень практичным человеком, и поэтому она будет первой, кто скажет ему «да» и поддержит в том, что касается политической карьеры.
«Но я хочу понимать, что, кроме риторики и речей, будет конкретика, конструктив, и это будет нужно моей стране. Отношусь ли я всерьез к нему? Почему нет. Славко, чувствую, Украину любит, он львовянин, я его знаю много лет, и такие люди, в частности, имеют право быть президентами, претендовать на эту роль», - добавила певица. Она подчеркнула, что совмещать политику и музыку крайне сложно, поскольку она уже имела такой опыт, но, находясь в политике, так и не смогла отказаться от сцены, поэтому нужно заниматься чем-то одним.