валюта
СпецтемаБлогер: когда Тимошенко в жемчуге говорит о геноциде, вспоминается бабушка, у которой были одни сапожки на троих детей

Историк: «Пришло то время, когда Украина должна полностью избавиться от символов советской эпохи»

Историк: «Пришло то время, когда Украина должна полностью избавиться от символов советской эпохи»
Юрий Гудименко, известный блогер и историк, заявил о том, что именно сейчас Украине нужно избавиться от всех символов советской эпохи, поскольку сейчас для этого настало самое подходящее время, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Сейчас лучшее время для этого. Все, что связано с Россией, СССР, коммунизмом и тоталитаризмом настолько токсично, это настолько опасная тема», - считает Гудименко. Он подчеркнул, что на митинги в поддержку символов советского режима сейчас могут выходить лишь пенсионеры, которые являются бывшим электоратом Коммунистической партии, а также политики, напрямую связанные с Виктором Януковичем, и этим людям терять нечего. «Ни один украинский политик, которому хоть как-то дорога его репутация, не пойдет защищать эти памятники», - считает историк.

Напомним, что закон о декоммунизации вступил в силу весной 2015 года. С того времени в Украине были демонтированы почти все памятники лидерам советского режима, переименованы десятки населенных пунктов, улиц, площадей, железнодорожных станций.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Вокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
26 ноя 2017
12116

Олешко: Зеленский не смог попрощаться со своей личной «липецкой фабрикой» под названием «Сваты», перенес сьемки в Беларусь

Интересные факты оказывается, в США, когда случается скандал с актером, который участвует в съемках фильма или сериала, его просто меняют, начинают пересъемки, либо сериал приходится закрыть.

26 ноя 2017
11046

Россия в ярости: жителям Крыма не выдают визы по российским загранпаспортам

Власти Российской Федерации намерены подать обращение в Совет Европы и Организацию объединенных наций в связи с «ограничением прав» жителей аннексированного Россией Крымского полуострова на выдачу им

26 ноя 2017
10566

Солнце умирает: ученые анонсировали смерть Земли в течение месяца

Последним временем вокруг новостей о конце света из-за столкновения загадочной планеты Нибиру с Землей возникает все больше слухов. В результате общественность приходит в паническое состояние, в

26 ноя 2017
7311

У Кым Чен Ына есть ядерное оружие и армия молодых бойцов со здоровьем 70-летних стариков, – Манн

Последний год мир пытается предугадать, удастся ли предовратить военный конфликт между США и Северной Кореей. При этом ни у кого не возникает почему-то сомнений в том, а сможет ли армия Ким Чен Ына

Последние новости

Пользователи Интернета активно обсуждают ролик с кумой Путина в поездах «Интерсити»

Пономарь: «Новости идут, чтобы приучить Россию к пониманию по этому вопросу»

Олешко: Саакашвили напомнил «медиатусовке» о временах Януковича

Руслана: «Вакарчуку нужно понять, что быть одновременно музыкантом и политиком очень сложно»

Пушков: выход РФ из Совета Европы станет крупнейшей потерей для СЕ

Вятрович оценил шансы на наказание Путина в Гааге

Власти Бали объявили высшую степень опасности из-за извержения вулкана

Богдан Карпенко: хамство Саакашвили обидело «неприкасаемых»

СМИ сообщили о целях украинского журналиста в Беларуси

Синоптики разочаровали прогнозом на 27 ноября

Блогер: россияне прекратили выкачку газа в Крыму по двум причинам: или не могут, или – чего-то сильно боятся

Совет Европы рассмотрит вопрос снятия санкций с России

За время независимости в Украине исчезло свыше 10 тысяч рек

Литва собирается передать Украине оружие

В Украину из России сбежала активистка, которую преследовала ФСБ

Трамп похвалил себя за успехи в американской экономике

Историк: «Пришло то время, когда Украина должна полностью избавиться от символов советской эпохи»

В Москве призвали США и КНДР начать переговоры

Украина получит от Литвы оружие на два миллиона евро

В госбюджете заложены деньги для полива «грязью» Украины и для манипуляций о секретных тюрьмах СБУ, – блогер

 Новости за день