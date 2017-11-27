Историк: «Пришло то время, когда Украина должна полностью избавиться от символов советской эпохи»

Юрий Гудименко, известный блогер и историк, заявил о том, что именно сейчас Украине нужно избавиться от всех символов советской эпохи, поскольку сейчас для этого настало самое подходящее время, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Сейчас лучшее время для этого. Все, что связано с Россией, СССР, коммунизмом и тоталитаризмом настолько токсично, это настолько опасная тема», - считает Гудименко. Он подчеркнул, что на митинги в поддержку символов советского режима сейчас могут выходить лишь пенсионеры, которые являются бывшим электоратом Коммунистической партии, а также политики, напрямую связанные с Виктором Януковичем, и этим людям терять нечего. «Ни один украинский политик, которому хоть как-то дорога его репутация, не пойдет защищать эти памятники», - считает историк.
Напомним, что закон о декоммунизации вступил в силу весной 2015 года. С того времени в Украине были демонтированы почти все памятники лидерам советского режима, переименованы десятки населенных пунктов, улиц, площадей, железнодорожных станций.