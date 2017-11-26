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В госбюджете заложены деньги для полива «грязью» Украины и для манипуляций о секретных тюрьмах СБУ, – блогер

В госбюджете заложены деньги для полива «грязью» Украины и для манипуляций о секретных тюрьмах СБУ, – блогер
Как сообщает replyua.net, 777 миллионов бюджетных гривен предусмотренного на финансирование УТ-1, возглавляемого выдающимся медиагением Зурабом Аласанией. УТ-1 с рейтингом 0,26%. Еще 522 миллиона бюджетных гривен предусмотрено на финансирование Министерства информационной политики Украины в 2018 году.

Украинский блогер Mason Lemberg отмечает, что он почти не сомневается, что вот честные тендеры на «производство и трансляцию телепрограмм для государственных нужд» выиграют какие-то «Громадське ТВ» и Дмитрий Гнап, а государственные нужды будут заключаться в поливе дерьмом Украины их домыслами и манипуляциями о секретных тюрьмах СБУ.

Блогер отмечает, что на «Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства» выделено аж 47, 5 млн грн. Руководитель министерства позволяет себе участвовать в кремлевских шоу на их каналах будет теперь защищать украинское информационное пространство за 47, 5 млн грн. При этом Украинский институт национальной памяти – 57 млн грн. Все украинское кино – 500 млн грн. Министерство по временно оккупированным территориям – 36 млн грн. Государственная служба по делам ветеранов АТО – 136 млн грн. Агентство инфраструктурных проектов – 10, 5 млн грн.
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