Ирина Медушевская: в Одессе очень сложная ситуация

Как передает replyua.net, украинская блогер и телеведущая в своем блоге пишет о том, что многие известные люд пишут об одесском активисте Сергее Стерненко как о жертве «кровавого режима барыг», остановившего «русский мир» в Одессе, что и является его индульгенцией на все дальнейшие противоправные действия «патриотического патриота».
По словам Медушевской, если уважаемые люди правы и поддерживают Стерненко, то у активиста хочется спросить, почему он спасает Горсад, которому, кстати, ничего не угрожает, почему он не спасает гибнущую Аккерманскую крепость, северная стена которой сползает в лиман со скоростью 4 мм в месяц, и это очень быстро для таких случаев. Она падает с девятнадцатого века, Румынское королевство, царская Россия и СССР не сумели решить ту проблему и, если мы сейчас ее не спасем, то мировая культура потеряет уникальный памятник.
«Сложная обстановка в городе, очень! В этом «хаосе», якобы, я вижу четкую логику! Тут сошлись все! Киван с Галантерником и Саакашвили со своими прошлыми обидами на Труханова, и Коломойский со своими тоже обидами, и Тимошенко в вечной схватке с БПП за одесский электорат, много еще интересов тут сошлось, не все так просто, согласна...», – написала Медушеская. По ее словам, одно понятно четко: неуправляемая Одесса, с призывами к погромам, которые уже появились в сети, с этими «мирными» акциями – это все очень может плохо кончиться.