Олешко: Зеленский не смог попрощаться со своей личной «липецкой фабрикой» под названием «Сваты», перенес сьемки в Беларусь

Интересные факты оказывается, в США, когда случается скандал с актером, который участвует в съемках фильма или сериала, его просто меняют, начинают пересъемки, либо сериал приходится закрыть. Американским продюсерам приходится нести убытки, но скандала от этого никто не устраивает. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Мирослав Олешко.
По его словам, возникает большой вопрос, какая бы участь ждала сериал, один из актеров которого публично высказался за аннексию одного из штатов США? Ответ всем хорошо известен наперед. Но Украина – это не США и у нас намного демократичнее страна. Когда шоумен Владимир Зеленский занимается публичными нравоучениями СБУ и рассказывает, чем на самом деле должны заниматься спецслужбы, то украинский народ ему рукоплещет, закрывая глаза на то, что один из актеров сериала Зеленского посещал Крым и лично благодарил путина за его аннексию.
Блогер отмечает, что Зеленский нашел выход, он просто перенес съемки с этими актерами в «дружественную» Беларусь. Теперь уже по Беларуси герои сериала будут ездить на российских номерах и рассчитываться рублями. «Плевок ли это в сторону украинцев и тех, кто воюет и погибает на фронте? Та вы что, лучше с пламенной популистической речью выступить и обвинить во всем СБУ, выставив всех несогласных «собаками и ботами», ведь очень сложно стало попрощаться со своей личной «липецкой фабрикой» под названием «Сваты», – резюмировал блогер.