Эксперт рассказал, кто в России возьмет под контроль «ЛНР»

За разборками, которые начались в Луганской «республике», стоят российские спецслужбы и российские военные, и этот оккупированный регион далее будет курироваться российским Генштабом. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Олег Жданов, военный эксперт.
Кроме того, Жданов не исключил, что российские власти объединят «республики» в одно формирование. «Военные наводят порядок, выбивают оттуда ФСБ и берут под контроль эту «республику». Как они поступят дальше: объединят так называемые ЛНР и ДНР или оставят две «республики» – вопрос времени. Судя по тому, что Игорь Плотницкий уже в Москве, то будут объединять в одну», - отметил эксперт. По его словам, военные постепенно выдавливают ФСБ, и вокруг российского президента также началась борьба, и Шойгу, как один из верных людей Путина, взял на себя контроль над оккупированными территориями Донбасса. Также, по словам Жданова, Шойгу занимается реализацией средств на содержание Донбасса, ведет контрабанду в обоих направлениях.
«Шойгу наверняка убедил Путина, что единое командование и единое кураторство в лице его самого или его ведомства будет намного эффективнее. Путин, к тому же, всегда отдавал предпочтение армии, несмотря на то, что сам – выходец из структур КГБ/ФСБ. Но он всегда щемил ФСБ», - добавил эксперт.