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Журналистка: Саакашвили, кажется, до сих пор не понял, что со своим мировоззрением он выбрал не ту страну

Журналистка: Саакашвили, кажется, до сих пор не понял, что со своим мировоззрением он выбрал не ту страну
Ярким индикатором того, что Саакашвили плохой политик и допускать к власти его опасно, является его реакция на неудобные вопросы журналистов. В этом проявляется вся его суть, как политика, а именно – чрезмерная самоуверенность, высокомерие, неприятие критики, лживость, иначе чего бояться, если нечего скрывать. С таким набором качеств человек у власти крайне опасен. И от таких, казалось бы, мелочей, наступило полное разочарование от человека, которым когда-то восхищались во всем мире. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет журналистка «Украинской правды» Марьяна Пьецух.

Журналистка напоминает, еще будучи в Польше на вопрос журналиста «Украинской правды» о возможном сотрудничестве с Коломойским, Саакашвили вместо ответа передал через журналиста привет Ахметову, но причем здесь Ахметов, неясно, наверное подумал, что то журналист ТРК «Украина». Далее, когда уже во Львове журналистка СТБ спросила, кто оплачивает ему самый дорогой отель во Львове, «грузинский реформатор» ее послал заняться состоянием владельца СТБ Пинчука и еще несколько минут рассказывал, какой плохой Пинчук вор. Когда на крымско-татарском канале АTR журналистка Кристина Бондаренко задала неудобный вопрос, Саакашвили начал ей забрасывать ее прежнюю работу на «5 канале» несколько лет назад, тем самым обесценивая любые ее вопросы, мол за ними стоит рука Петра Порошенко. Хотя читая ФБ Кристины, в сентиментах к власти точно ее не заподозришь.

Марьяна Пьецух подчеркивает, вишенка на торте – наезд на Татьяну Даниленко, которая работает на канале ZIK, где сам Михо недавно вел свои манипулятивные телешоу. В эфире в Даниленко сам Михо был не раз, но теперь и Татьяна неугодна, ее Саакашвили обвинил в работе по «темниках АП», потому что Даниленко задает не те вопросы, как нужно. Наверное, в этом тоже вина руки Петра Порошенко, потому что ведущая еще год назад работала на «5 канале» и Саакашвили об этом вспомнил, конечно. Саакашвили в эфире в Даниленко обвинил поголовно всех журналистов в работе Порошенко: «Все вы украинские медиа заняты сейчас одним вопросом – не дать мне говорить те вопросы... Как только я начинаю говорить – вы сразу Деревянко, Грузия...». Марьяна Пьецух отмечает, хорошо, что хоть канал Рабиновича дает Саакашвили говорить.
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