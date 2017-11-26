Касьянов: Голодомора могло и не быть, если бы украинцы были едины

Голодомор не вызвал в ответ массового восстания народа, когда в день умирало 25 тысяч, и терять, кажется, было уже нечего. Те 4 тысячи «восстаний» за время Голодомора, о которых пишут историки, на самом деле были маленькими очагами в разных уголках страны и не привели к массовому протесту, который, как минимум, остановил бы репрессии. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский военный волонтер Юрий Касьянов.
«Четыре тысячи «восстаний» - ничто в сравнении с одним, массовым, скоординированным, управляемым. Эти «восстания», когда кто-то в сердцах зарубил энкэвэдиста, или даже целое село взбунтовалось – всего лишь акт отчаяния местного масштаба», – считает Касьянов. Он отмечает, что приходится признать, что в страшное время Голодомора у украинцев, как и сейчас не было ни объединяющей идеи, способной сплотить народ на борьбу, ни вожаков, готовых эту борьбу возглавить.
По мнению блогера, сегодня точно так же. И те, кто говорит про тысячи восстаний, не пойдет даже на одно против репрессий. Кто рассказывает про своих смелых пращуров, сопротивлявшихся московской оккупации, не пойдет сейчас воевать за Украину на восток, потому что всегда есть «множество субъективных и объективных причин"», чтобы не сопротивляться.