Дипломат: рано или поздно Украина с Россией помирится, но это произойдет не раньше, чем Россия покается и заплатит все счета

Как передает replyua.net, время от времени от россиян можно услышать старую добрую песню о том, что Украине без России не выжить. Россия без Украины обойдется, но будет сложно. Ну, а дальше следует предложение мириться, чтобы всем было хорошо. Как отметил в своем блоге украинский дипломат Вадим Трюхан, всем россиянам и украинцам, которые так считаю важно понять, что с теми, кто ворует и убивает, до момента, пока они не вернут все похищенное, не уплатят все убытки, не посадят в тюрьму тех, кто воровал и убивал и не покаются, мириться – это себя не уважать.
Дипломат отмечает, проблема в том, что огромное количество россиян, думаю, что большинство народонаселения РФ самодостаточные и украинская экономика полностью от них зависит. Блогер отмечает, что это самообман жителей РФ, поэтому разъяснять ситуацию и отвечать на такие идеи надо. По мнению дипломата, с каждым все больше граждан РФ будут осознавать всю глубину конфликта, спровоцированного их руководителями, и понимать, что надо делать, чтобы его урегулировать.
Вадим Трюхан подчеркнул, что его личное мнение состоит в том, что рано или поздно, но Украина с Россией таки помирится и будем жить как американцы с канадцами, испанцы с португальцами, французы с немцами или другие народы, пережившие войны, но это произойдет не раньше, чем наступит осознание того, что произошло, и не будут оплачены соответствующие счета, и то сполна.