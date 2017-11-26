Тука: «Тезис о том, что надо отрезать Донбасс, не работает»

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о том, что не существует военного решения вопроса с Донбассом, и также не работает тезис о том, что, если оккупированные территории нельзя отвоевать, их нужно отрезать, информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua.
«Есть вектор применения силы, военной силы, сейчас он сосредоточен именно на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Как только найдутся, извините за такое громкое выражение, предатели Украины, которые попытаются внедрить отделение этих территорий, на следующий день этот вектор физической силы будет направлен на другую территорию нашего государства», - заявил Тука.
Также замминистра подчеркнул, что «инфекция отделения» сильно въелась в разговоры общества, и недавно он услышал от человека, занимающего высокий пост в стране, фразу о том, что Донбасс не нужно возвращать, поскольку придется вкладывать в него огромные суммы денег. «И это человек, который, в принципе, занимается разработкой и внедрением государственной политики. Я уверен, что это не доминирующее мнение, но такие люди есть даже в правительственной среде», - добавил Тука.