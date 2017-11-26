Блогер: хороший парень в политике – обязательно чья-то марионетка

Как сообщает replyua.net, после обнародования рейтингов возможных кандидатов в президенты уже целую неделю обсуждается третье место певца Святослава Вакарчука. Эксперты и политологи гадают есть ли у талантливого исполнителя способности к тому, чтобы возглавить страну. По мнению блогера и журналиста Дмитрия Вовнянко, его отношение к кандидату Вакарчуку очень простое – он не знает района, которым руководил бы кандидат Вакарчук и где показал бы убедительный результат. Он не знает бизнеса, с которым кандидат Вакарчук достиг значительных высот. Ему также неизвестно общественное движение, во главе которого кандидат Вакарчук защитил бы права значительной группы украинцев.
Дмитрий Вовнянко отмечает, что все, что он знает о кандидате Вакарчуке это то, что он 10 месяцев проспал в Верховной Раде, когда он был народным депутатом, не инициировав так и не одного законопроекта, и он поет неплохие песни СНГ-уровня, в рейтингах MTV кандидат Вакарчук не замеченный.
Блогер отмечает, зато рейтинг кандидата Вакарчука говорит как раз о том, что часть наших граждан готова высшую власть в нашем государстве отдать не специалисту, не опытному политику, не профессионалу в экономике, а просто хорошему парню, но хороший парень – не профессия. Хороший парень в политике – гарантированно чья-то марионетка.