Мартынюк: уже во время Третьего Голодомора там, где была УПА, никто от голода не опухал

Голодомору 1932-33 предшествовали три большие кампании «добровольной сдачи оружия» - последнюю русские с размахом провели в УССР 1928 года. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский историк Ростислав Мартынюк.
По его словам, это позволило, как минимум, утроить результативность второго Голодомора по сравнению с первым – 1921-22 и расширить ареал его применения – в частности на Черниговскую и Полтавскую губернии оккупированной УНР, где первый голодовой теракт провалился, ибо в тех краях 1922-го владение оружием было тотальным. «Поэтому, выставляя на окнах свечи – в память о жертвах оккупационного террора – не пренебрегаем: там, где в окно могут выставить еще и карабин, Голодомора никогда не будет. И, если кто-то опять у свечи памяти поставленным голосом изречет: «Все, что им нужно – это хлеб», плюньте и разотрите», – отметил историк.
Он отметил, что все, что требовалось украинцам – это оружие и армия. И уже во время Третьего Голодомора, а не «искусственного голода», там, где была УПА, никто не опухал от голода. А там, где ее не было, не опухли только кладовщики.