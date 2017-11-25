Эксперт: «В условиях стагфляции стратегия украинских властей завершится провалом»

Валерий Пекар, известный украинский предприниматель, в блоге на Новом времени написал о том, что экономика для Украины сейчас стала болевой точкой, и именно от экономики исходят главные угрозы, и она остается сферой, в которой власти добились наименьшего прогресса, сообщает replyua.net.
По его мнению, сдвигов почти нет, и в то же время накапливаются негативные явления, и недовольство людей в любой момент может вылиться на улицы. «Нынешняя политическая элита уже начала готовиться к следующим выборам и выбрала стратегию высоких социальных обязательств. Повышенные зарплаты и пенсии, активные социальные реформы должны доказать избирателям, что власть заботится о них. В условиях стагфляции эта стратегия завершится провалом. Стремительный рост цен быстро съест все повышения и загонит бедных в еще большую нищету», - пишет Пекар.
По словам предпринимателя, популисты выберут таких людей в качестве жертв и поведут их на голодные демонстрации, и для страны это закончится быстро и болезненно. Пекар отметил, что ко всему этому можно добавить и огромный внешний долг, и Украина сможет выбраться из ямы только в том случае, если ежегодный рост экономики достигнет 6-8 процентов.