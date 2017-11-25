Блогер рассказал секрет, как «революционерам» добиться поддержки народа

Сейчас, когда «революция» уже сошла на нет, когда перфомансы «спартанцев» Саакашвили превратились в тусовку в центре столицы и напоминают сходняк неформалов, лидерам протестующих должно наконец-то стать понятно, что такое должно произойти, чтобы народ массово вышел их поддержать. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Дмитрий Вовнянко.
По его словам, прежде, чем рассчитывать на поддержку народа нужно, чтобы антикоррупционер Шабунин и дружественный к нему Лещенко, Соболев, Семенченко и другие буйные нардепы уяснили себе одну вещь – украинцы уже не те, что в 2013-ом. Рассказы о тарифах, об обнищании, о пенсии в долларах до войны и после, и другие страшилки людей безусловно злят, но все они – еще не повод, чтобы люди шли поддерживать первых попавшихся авантюристов, которые восторженно говорят с трибун «правильные» слова. Людям этого уже мало. Люди хотят не обещаний, а конкретики.
Блогер отмечает, проще говоря, «революционерам» надо не в центре Киева сидеть, а требовать от власти назначить кого-то из них голову хотя бы одного украинского района для начала. Затем поехать туда всем коллективом и поднять инвестиционную привлекательность этого района, навести порядок в инфраструктуре, тепло- и водосетях, построить много новых школ, детских садов и других социальных объектов, и тому подобное. И звать туда журналистов, чтобы показывать – вот результат, мы – можем лучше нынешних, мы перенесем это на всю страну, а просто сидеть в палатках, попивая горячий чай и крепкие напитки – не большого ума дело.