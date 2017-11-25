Президенту пора срочно обратить внимание на Одессу, которую постепенно перекрашивают в российские цвета, – блогер

Президенту Украины надо обратить внимание на Одессу, чтобы потом с главой МИД Климкиным в твиттере не спорить с иностранными газетами, что на их картах Одесса русская, а «это же Украина». Нынешняя осень четко зафиксировала, что быть «ватником» и убийцей в Одессе лучше и безопаснее. В Труханова нашли российский паспорт. Это никого не волнует, мэр успешно симулирует скорбь по Небесной сотне. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, в сентябре одесситы и вся страна наблюдала откровенное издевательство над показательно отличным лагерем «Виктория». Этой осенью в Одессе оправдали фигурантов дела «2 мая». Вчерашнее обсуждение «Сватов» тоже не обошлось без одесситов, которые поддержали Зеленского и братскую связь с простым народом России, которые вне политики. Если киношный российский флаг на РГА воспринимается как семейная комедия, то и в принципе на одесском пляже можно нормально лежать даже, если центром будут кататься российские танки.
«Я не знаю, чем занимались все четыре года после революции обиженные правоохранители, но в Одессе есть множество аспектов, которые, как минимум нужно держать под контролем, ведь активисты сами все время не могут справляться, срывая дружескую встречу Шуфрича и протестуя против антигосударственной политики Труханова», – резюмировала блогер.