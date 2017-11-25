Теперь «Сватов» посмотрят втрое больше. Скандал сделал свое дело, – волонтер

Замечательный маркетинговый ход и не иначе – именно так можно назвать, как само видеообращение Владимира Зеленского, так и реакцию на него со стороны многих экспертов и блогеров. Последние теперь получат премию, а продюсеры желаемые дивиденды. Завтра будет очередная новость и новый повод для скандала, а послезавтра все забудут о пропаганде «ужасного и тупого» кино. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет волонтер Наталья Юсупова.
«Вы же будете каждый день продолжать смотреть российские сериалы по всем отечественным каналам ТВ. Цинизм и расчет, вот и все! А вот тема войны никому уже неинтересна, тем более как тема количества онкобольных в стране, тема убитых больниц, умирающих без лекарств стариков, живущих на мизерную зарплату людей с инвалидностью. Эти темы общество обходит десятой дорогой, тут не поскандалишь, там реальная помощь нужна», – написала Юсупова.
Она подчеркивает, вчера погибло 5 воинов АТО, пять семей потеряли своих сыновей, пять жизней, которые стояли на страже нашей страны, ушли навсегда в небеса, но об этом никто не написал. Другое дело выпустить свой негатив и «мнение». Это не сериал людьми манипулирует, это люди сами дают информационной машине управлять своим мозгом.